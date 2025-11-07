İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların ilçede alınan kararlarda söz sahibi olması için Çocuk Meclisi kuruyor. 20 Kasım'da ilkinin gerçekleşeceği meclisin tanışma toplantısında çocuklarla bir araya gelen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Her ne yapıyorsak, geleceğimizin umudu çocuklar için yapıyoruz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklara meclis kuruyor. Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı Eşitlik Birimi'nin ilçede ilk defa hayata geçireceği 'Çocuk Meclisi' ile söz de karar da çocukların olacak.

9-14 yaş arası çocukların katılabileceği mecliste çocuklar; cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin demokratik sesini duyurarak toplumsal eşitlik perspektifinden toplumsal değerlerini ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirecek, toplumsal hayatta söz sahibi olacak, kente dair sorunlardan yola çıkarak talep belirleyecek ve bu taleplerin çözümlerine dair çalışmalarda aktif rol alacak. İlk defa 20 Kasım Perşembe günü belediyenin meclis salonunda gerçekleşecek olan Çocuk Meclisi için bir tanışma toplantısı düzenlendi. Tanışma toplantısına Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, minik meclis üyeleri, aileleri ve belediyenin birim müdürleri katıldı. Program boyunca, çocuklar birim müdürlerine sorular sorarak ilçe hakkındaki taleplerini dile getirdi. Çocuklarla tanışarak onları Bakırköy ve meclis işleyişi hakkında bilgilendiren Başkan Ovalıoğlu, miniklerin imzalarını attığı hatıra köşesini ziyaret ederek onlarla fotoğraf çekildi.

'GELECEĞİMİZİ SİZE EMANET EDECEĞİZ'

Mecliste yer alacak çocuklarla tek tek tanışarak ilçe ve işleyiş hakkında bilgiler veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Biz Bakırköy'de her ne yapıyorsak, geleceğimizin umudu çocuklar için yapıyoruz. Sizi düşünerek çalışıyoruz ve geleceğimizi size emanet edeceğiz. Belediye Başkanı oldum ve burada ileride Belediye Başkanı olacak potansiyelde çocuklar görüyorum. Bakırköy Belediyesi'ndeki çocuk meclisimiz çok önemli. Siz burada yaşıyor, burada okula, parka, hastaneye gidiyor, buranın yollarında yürüyorsunuz. Tamamıyla bu kenti birlikte yaşıyoruz ve burada bizim alacağımı her karar, yapacağımız her iş sizin bundan sonraki hayatınızı şekillendirecek. O yüzden bu kente sağlayacağımız faydalar konusunda çocuk meclisinde size çok önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Sizlere güveniyorum' dedi.