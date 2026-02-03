Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ikinci döneminin ilk haftasında Mithatpaşa Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, okul müdürü İsmail Hanlı ve öğretmenlerin de katıldığı ziyarette Alemdar, gençlerin sorularını yanıtladı ve şehirdeki projelerle ilgili detayları paylaştı.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuşmasında gençlerin yarınlarını şehir yönetiminde önceliklendirdiklerini belirterek, 'Biz attığımız her adımı, gençlerimizin bu şehirde daha dirençli, sosyal ve yeşil bir şekilde geleceğe ulaşabilmesi için atıyoruz. AFA, AKM, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve Raylı Sistem ile gençliğin Sakarya'sını inşa ediyoruz.' dedi.

İçerisinde 1 milyon kitap bulunacak ve farklı okuma salonlarıyla Şehir Kütüphanesi'nin gençlerin kullanımına açılacağını belirten Başkan Alemdar, 7 bin 500 metrekare alana sahip olacak Bilim Merkezi'nin de öğrencilerin laboratuvar deneyimleri yaşayabileceği bir eğitim alanı sunacağını kaydetti.

Şehrin ana ulaşım omurgası olarak raylı sistem hedeflendiğini belirten Başkan Alemdar, projelerin tamamlandığını, ihale sürecinin başladığını ifade ederek, 'ADARAY yeniden hizmete açıldı, metrobüs sistemi de şehirle buluşturulacak. Ayrıca Sapanca Gölü korunacak ve etrafı halkın kullanımına açılacak. 2026 Kültür Yolu Festivali'ne de Sakarya ev sahipliği yapacak. AKM modernize edilerek etkinliklere hazır hâle getirilecek, yıkılan AFA yeniden inşa edilecek' diye konuştu.

Mithatpaşa Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Hanlı ise, 'Şehrimize böyle bir kütüphanenin yapılması ve Bilim Merkezi'nin inşa edilmesi bizleri çok mutlu etti. Gençlere ve eğitime yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz' derken, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da Alemdar'ı 'eğitim ailemizin bir parçası' olarak nitelendirdi. Ziyaret sonunda Başkan Alemdar, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi, gençlerle etkileşimli söyleşiyi tamamladı.