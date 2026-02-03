Sakarya'da evlat sahibi olan ailelere ve dünyaya yeni gözünü açan minikler ilk hediyelerini Büyükşehir'den alıyor. Her bir aileye ulaşan, tebrik eden ve tek tek hane ziyaretleri yapan Büyükşehir, son 2 ayda bebek sevinci yaşayan bin 600 aileye hediye verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle anne-babaların yüzünde tebessüm oluyor ve her bir haneye sevinç olan ziyaretler yapıyor.

Sakarya'da dünyaya gözünü açan, aileleri için ise umut ve mutluluk olan bebeklerin ailelerine tek tek hane ziyareti yapan Büyükşehir ekipleri, yaşadıkları sevince ortak oluyor ve çocuğun ilk hediyesini bizzat kendileri takdim ediyor.

MUTLU EDEN ÇANTA

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 'Hoş Geldin Bebek' setiyle ailelere içerisinde termos, aile albümü, bebek sabunu, bebek şampuanı, bebek bakım yağı, ateş ölçer, yeni doğan zıbın seti, tırnak makası, bebek bakım çantası, emzik zinciri ve ıslak mendil gibi parçaların yer adığı bir kutu hediye ediyor.

Bu çanta, içerdiği ürünler küçükte olsa aileleri oldukça mutlu ediyor. Ekipler, aralık ve ocak ayında toplamda 1.600 haneye ziyaret yapan ekipler bu projeyle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Yapılan açıklamada, 'Hoş Geldin Bebek projesiyle ailelerin mutluluğuna ortak olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle yeni doğan bebeklerin ilk anlarından itibaren ailelerine destek olarak hem aile bağlarının güçlenmesine hem de toplumsal yardımlaşma bilincinin artmasına katkı sağlıyoruz. Hoş geldin bebek seti almak isteyen vatandaşlarımız ise 444 40 54 (Dahili: 3766 - 3787-3720) numaralardan bizlere ulaşabilirler' ifadeleri yer aldı.