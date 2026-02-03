İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü, Sabri Yalım Parkı yanında bulunan Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Atölye alanlarının özellikle 4-8 yaş grubuna yönelik olarak Çarşamba ve Cuma günleri öğretmenler eşliğinde tematik etkinliklerle hizmet vereceğini belirtti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Sabri Yalım Parkı yanında bulunan Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Atölye alanlarında 4-8 yaş grubundaki çocuklara yönelik, ailelerin de takip edebileceği tematik etkinlikler düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü, özellikle 4-8 yaş grubuna daha çok hitap ettiklerini belirterek, bu alanda çocuklarımız farklı oyuncaklar buluşarak akranlarıyla birlikte etkileşim içerisinde olabileceklerini söyledi.

Çarşamba ve Cuma günleri alanların aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, 'Çocuklarımız öğretmenlerimiz eşliğinde uygulama gerçekleştirecekler. Öğretmenlerimiz her ay belirlenen tema çerçevesinde uygulamalarını yaparken aileler de çocuklarının gelişimini takip edebilecekler. Bu bizler için çok kıymetli. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz' dedi.