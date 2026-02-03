Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocuk oyun alanları ile spor alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında bulunan park, bahçe ve spor sahalarında periyodik kontrol ve bakım çalışmalarıyla güvenli hale getiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yapılan çalışmalar kapsamında öncelikle risk oluşturabilecek noktalar tespit ediliyor.

Ardından oyun grupları ve spor aletlerinde tamir, bakım ve gerekli yenileme işlemleri yapılıyor. Zemin yapısına uygun şekilde kum serimi gerçekleştirilirken, yıpranan yumuşak zemin kaplamaları da yenileniyor. Ayrıca aydınlatma sistemleri kontrol edilerek arızalı olanlar onarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmalarla çocukların oyun alanlarında daha güvenli ve konforlu zaman geçirmesi hedeflenirken, vatandaşların da spor alanlarını gönül rahatlığıyla ve aktif şekilde kullanabilmesi sağlanıyor. Büyükşehir, kentteki tüm çocuk oyun alanları ve spor sahalarını daha modern ve güvenli hale getirmek için bakım çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.