Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kandil Gecesi'nde şehrin merkezinde vatandaşla kucaklaştı ve bu mübarek gecede şehir eşrafını ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Adapazarı Belediye Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, SESOB Başkanvekili Ali Bektaş, CADDER Başkanı Yaşar Yıldırım ve muhtarlar da Alemdar'a eşlik etti. Heyet, önce Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir asra şahitlik eden yaşayan çınar 95 yaşındaki Ruhsat Mavituna ve oğlu Mustafa Müjdat Mavituna'ya kandil ziyareti yaptı.

ÇARK'TA AYAKÜSTÜ SOHBET

Daha sonra Çark Caddesi'nde vatandaşlarla buluşan, fotoğraf çekilen, sohbet eden Başkan Alemdar ve heyet, Şerefiye Camii'nde Berat Gecesi programına katıldı. Helva, lokum, kandil simidi ikramına katılan Başkan Alemdar vatandaşlarla çay sohbeti yaptı.

'GÜZELLİKLER, BİRLİKTELİKLE DOĞUYOR'

Başkan Alemdar, şehirde tüm güzelliklerin ve başarının birliktelik sayesinde ortaya çıktığına dikkat çekerek, 'Sakarya'nın yarınları güzel olacaksa, bu güzel birliktelikten doğacak. Şehrin dört bir yanında hizmet üretirken enerjimizin büyük bölümünü vatandaşlarımızın desteğinden, şehrimizdeki birliktelik ruhundan alıyoruz' dedi.

'ÖNCE VATANDAŞIMIZA KULAK VERİYORUZ'

Attıkları her adımda, her hizmet ve projede vatandaşa kulak verdiklerini ifade eden Alemdar şöyle dedi: 'Attığımız her adımda vatandaşımıza kulak veriyor, her bir talebi dikkatle inceliyoruz. Bundan sonra da Sakarya'nın daha güzel bir şehre dönüşmesi için aynı anda her alanda sizden aldığımız güçle çalışacağız. Her şey 1 milyon Sakaryalı vatandaşımız ve Türkiye'mizin istikbali için. Geceniz mübarek olsun, dualarınızda bizleri unutmayın'

'HER BİR VATANDAŞIMIZ BİZİM İÇİN BİR HAZİNEDİR'

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, 'Her bir vatandaşımız bizim için kıymetlidir, ayrı bir hazinedir. Kandil gecemizde sizlerle kucaklaşmak, birlikte dertleşip hemhal olmakta ayrı bir güzellik. Rabbim şehre hizmet yolunda gayretimizi artırsın, bizlere gelecekte güçlü bir miras olarak anılacak hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu yıl da bereketle, sağlıkla, huzurla geçsin.' dedi.