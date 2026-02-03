Keçiören Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediyede uygulanan gönüllülük esaslı uyuşturucu testine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özarslan, ihlal edenleri devlet kurumlarına bildireceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, belediyede yürütülen uyuşturucu testleri ile ilgili gündem dışı soruya yanıt verdi. Başkan Özarslan, testlerin gönüllülük esasına dayalı olduğunu vurgularken, bu kurallara uymayan çalışanlarla ilgili sert mesajlar verdi.

Başkan Özarslan, 'Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden veya içerisinde bulunan hiç kimse benim başkanlığımda bu kurumda çalışamaz. Varsa böyle bir durum, tespit edelim, tedavisini yapsın ve samimiyetini görelim. Gönüllülük esasıdır; kendine güvenen gelir ve testi kabul eder. Kendine güvenmeyenler ya da sorunu olanlar ise şahsım adına savcılığa ve emniyete bildirilecektir' dedi.

Özarslan ayrıca belediye genelinde yapılan uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, 'Allah'a şükürler olsun, Keçiören'de uyuşturucu oranı yüzde 20 azaldı. Bu çalışmayı ben, belediye başkan yardımcılarım ve meclis üyelerimle birlikte hassasiyetle yürütüyoruz. Eğer bir meclis üyem bu işe imtina ederse, benimle yol arkadaşlığı yapmasın' ifadelerini kullandı. Başkan Özarslan, sözlerini, 'Amacımız ıslah ve farkındalık. Herkes kendine güveniyorsa bu sürece gönüllü olarak katılmalı' diyerek tamamladı.