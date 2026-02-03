İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Şubat ayı meclis toplantısında emeklilerin durumuna dikkat çekerek sosyal belediyecilik projelerini anlattı. Kartaltepe'de Yaşlı Gündüz Bakımevi'nin temelinin kısa süre içinde atılacağını müjdeledi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Ovalıoğlu, konuşmasına Türkiye'de emekli maaşlarının günümüzde asgari ücretin altında kaldığına dikkat çekerek başladı. Ovalıoğlu, 'Türkiye'de ortalama emekli aylığı 2003'te asgari ücretin %36 üzerindeyken, günümüzde asgari ücretin %22 altına geriledi. Sosyal devlet anlayışının her alanda uygulanması büyük önem taşıyor. Bizler bunu Bakırköy Belediyesi olarak yerelde uyguluyoruz' dedi.

YAŞLI BAKIMEVİ MÜJDESİ

Ovalıoğlu, emeklilere ve yaş alan vatandaşlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı: 'Kartaltepe'de Yaşlı Gündüz Bakımevimizin temelini en kısa sürede atacağız. 3 bin 700 metrekarelik tesiste; sinema ve konferans salonları, etkinlik atölyeleri, fizik tedavi odaları, özel bakım odaları, berber ve kuaför hizmetleri ile yaşlı komşularımıza destek sunacağız.'

Başkan Ovalıoğlu, eğitime verdikleri önemi de dile getirdi: '2025 yılında 400'e yakın öğrencimize toplam 3 milyon 233 bin 600 TL eğitim desteği sağladık. Yeni yılda bu desteği ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için 1.500 TL'ye, lise öğrencilerimiz için 2.000 TL'ye çıkardık. Ayrıca okullarımıza su arıtma sebilleri koyduk, 12 okulda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptık.'

Sömestir tatilinde düzenlenen etkinliklerle ailelere destek verdiklerini belirten Başkan Ovalıoğlu, 'Bakırköy Belediye Tiyatrolarımızda iki yeni çocuk oyunu sahnelendi, Yeşilköy'de buz pisti açıldı. 3 Kuşak Kurabiye Atölyesi ile çocuklar, anneler ve büyükanneler bir araya geldi. 'Müzeleri Geziyorum' etkinliğiyle gençlerimizi İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanlarla buluşturduk' diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 25 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Başkan Ovalıoğlu, Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi:

'25 yıllık imar planı hasreti sona erdi. Son bir yıl içinde 225 binada riskli yapı tespiti yapıldı, 122 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Toplamda 5 milyon 597 bin 253 TL kira desteği sağladık ve Kentsel Dönüşüm Mobil Bilgilendirme Aracı ile mahalle mahalle vatandaşlarımızı bilgilendirdik.'