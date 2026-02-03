Batman'dan Sason ilçesine gelen gönüllüler, çevre bilincini artırmak ve küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte palamut, meşe ve badem tohumlarını toprakla buluşturdu. Hedef, yıl sonuna kadar 100 bin ekime ulaşmak.

BATMAN (İGFA) - Batman'dan Sason ilçesine gelen yaklaşık 50 kişilik gönüllü grup, Yeniköy ve Çilekli köylerine bağlı Yeraltı Camii mevkiinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında 3 binin üzerinde palamut, meşe ve badem tohumu toprakla buluşturuldu.

Doğasever gönüllüler, yürüttükleri çalışmalarla hem çevre bilincini artırmayı hem de bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yıl boyunca süren faaliyetler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 bin tohum ekimi yapıldığı bildirildi.

Etkinlikte konuşan Ramazan Doğan, küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Bir nefes, bir umut olmak istiyoruz. Bu yıl daha geniş katılımla 100 bin ekim hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. 'Batman'ın her metresine bir meşe' anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz' dedi.

Batman Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Tekin ise fidan dikiminin geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Dikilen her fidan yarınlara umut olacaktır. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gönüllüler, doğaya kalıcı bir değer bırakmanın mutluluğunu yaşarken, 8 yaşındaki Çınar Ali Gümüş'ün 'Palamut ekiyoruz ki insanlar ve hayvanlar gölgesinde oturabilsin' sözleri etkinliğin en anlamlı mesajlarından biri oldu.

Çalışma, Batman Minibüsçüler Odası'nın sponsorluğunda gerçekleştirilirken; Gümüş Turizm, Efe Turizm ve Maviş Turizm de etkinliğe destek veren kuruluşlar arasında yer aldı.