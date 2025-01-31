Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler’de düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Erenler’de gençlerle buluşan Başkan Yusuf Alemdar, “Bakanlığımızın desteğiyle gençlerimizin en kapsamlı tesislerle, spor alanlarıyla ve sosyal alanlarla buluşması için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Erenler’ingençleri için basketbol, voleybol sahalarının yanı sıra salon sporlarını oynayabilecekleri bir kapalı spor salonunu ilçemizeinşa edeceğiz” dedi. Alemdar, ayrıca gençler için Bilim Merkezi projesinde de hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

GENÇLERİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUM

Erenler’in gençleriyle buluşan Başkan Alemdar, sohbet ortamında kendisine yöneltilen sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

Yeni neslin merak ettiği her şeyin cevap bulduğu keyifli sohbette Başkan Alemdar, gençlere tavsiyelerde bulundu ve fikirlerine önem verdiğini hatırlattı.

“HEDEFLERİNİZ VE HAYALLERİNİZ OLSUN”

Çocukluk yıllarının en güzel zamanlarını Erenler’de geçirdiğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Şehrimizle, yaşadığınız yerle ilgili mutlaka bir hayaliniz, hedefiniz olsun. Daha güzel bir Erenler için sizlerin fikirlerini, isteklerinizi her zaman dinleyen bir abiniz burada olacaktır. Sizlerin genç fikirlerini gerçekten önemsiyorum” diye konuştu.

GENÇLER İÇİN YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Gençlerin talep ve isteklerini de dinleyen Başkan alemdar, göreve geldikleri günden bu yana önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “Ulaşımda ücretsiz ve indirimli seyahat uygulamasından gençlerimiz hamdolsun istifade ediyor. Önümüzdeki süreçte de yine gençlerimiz için bir bilim merkezi projemiz var. Hazırlıklarını tamamlıyoruz. Ayrıca Şehir Kütüphanesi’ni de şehrimiz gençlerinin hizmetine sunacağız” dedi.

ERENLER’E KAPALI SPOR SALONU

Başkan Alemdar ayrıca gençlere spor yapacakları yeni alanlar kazandıracaklarını da ifade ederek, “Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini düşünüyoruz.Bu konuda bakanlığımızın desteğiyle gençlerimizin en kapsamlı tesislerle, spor alanlarıyla ve sosyal alanlarla buluşması için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Daha önce Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler’e kapalı spor salonu yapacağımızı açıklamıştık. Erenlerli gençlerimizin basketbol, voleybol ve buna benzer salon sporlarını oynayabilecekleri bir kapalı spor salonunu ilçemize kazandıracağız” dedi.