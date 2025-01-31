Kocaeli İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, sivil toplum kuruluşları ve firmaları Sabri Yalım Parkı’ndaki Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi’ne alışveriş yapmaya davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi öncülüğünde yürütülen Nikomedia Kazıları’na destek olan Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İZKSV) tarafından Sabri Yalım Parkı’nda hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, sivil toplum kuruluşlarını ve firmaları kentin kültürel mirasına sahip çıkmak adına satış ofisinden alışveriş yapmaya davet etti

“BU ESERLERİ HEDİYE ETMELERİNİ ARZULUYORUZ”

Eray Bodur, “İzmit Belediyesi ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının kente kazandırdığı satış ofisimizde kültürel mirasımıza ait eserlerin replikaları var. Kentimizdeki sivil toplum örgütlerine ve firmalara burayı daha fazla tanıtmak istiyoruz. Her kentin kültürel mirası vardır. Sivil toplum kuruluşları ve tüzel firmaların gerçekleştirecekleri ziyaretlerde, kentin kültürel mirasının tanıtımı adına oluşturulan bu eserleri hediye etmelerini arzuluyoruz” dedi.

GELİRLER ÇUKURBAĞ KAZILARI’NA DESTEK OLUYOR

Arkeolog Banu Tetiker, “Tasarım Satış Ofisimizde, Çukurbağ Kazıları’ndan çıkan eserlerin replikalarını tanıtıyoruz. Sikkeler, rölyefler, Santa Barbara figürü gibi ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Satışlardan elde ettiğimizi gelirleri Çukurbağ Kazıları’na bağışta bulunuyoruz. Herkesi satış ofisimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER

Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Üyesi seramik sanatçısı Hanife Altınay ise “Kooperatifimizdeki sanatçı kadınlarımızla birlikte, Nikomedia Vakfı’nın satış ofisindeki ürünleri üretiyoruz. Aldığınız ürünlerle hem biz üreten kadınlara hem de vakfa destek olabilirsiniz. Üretilen ürünlerin hepsi el emeği. Çok özel ve spesifik ürünler çalışıyoruz” şeklinde konuştu.