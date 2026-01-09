Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği iş birliğiyle yürütülen 'Bu Şehir Hepimizin' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde şehir genelinde sahnelenen 'Akça' tiyatro oyunu ve kukla gösterileriyle yaklaşık 3 bin ilkokul öğrencisine çevre bilinci kazandırıldı.

16 FARKLI İLKOKUL

Projenin ilk döneminde 16 ilkokul ziyaret edildi. Kukla gösterisi aracılığıyla çocuklara çevreyi koruma, sürdürülebilir yaşam, paylaşma ve birlikte yaşama kültürü, yaş gruplarına uygun, eğitici ve eğlenceli bir anlatımla aktarıldı.

ROZET VE KİTAPLARLA MESAJLAR PEKİŞTİRİLDİ

Çocuklarda erken yaşta çevre bilinci, toplumsal sorumluluk ve doğa sevgisi oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, gösteri öncesinde öğrencilere çevreye duyarlı bireyler olmalarını teşvik etmek amacıyla 'Yeşil Dostu Çevreci' rozetleri takdim edildi. Gösterimin ardından ise verilen mesajların kalıcılığını artırmak için çocuklara 'Akça' hikâye kitapları hediye edildi.

'FARKLI İLKOKULLARDA DEVAM EDECEĞİZ'

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Bu Şehir Hepimizin' projesinin çocuklarımızın sosyal, kültürel ve çevresel farkındalıklarının gelişimine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Projemizi önümüzdeki dönemlerde de farklı ilkokullarda sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.