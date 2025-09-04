Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nden Psikolojik Danışman Damla Demir, okula uyum sürecinde ailelere rehberlik edecek 5 önemli öneri verdi.

SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çocukların okula uyum sürecine ilişkin önemli bir açıklama Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nden (SGM) geldi.

AİLENİN ROLÜ

SGM bünyesinde görev yapan Psikolojik Danışman Damla Demir, özellikle okulun ilk günlerinde yaşanan sıkıntılara karşı ebeveynleri uyardı ve süreci daha sağlıklı yönetebilmeleri için kritik tavsiyelerde bulundu.

Demir, öğrencilerin yeni eğitim yılına sorunsuz bir başlangıç yapabilmeleri için ailelerin rolüne dikkat çekti ve ailelere altın değerinde 5 tavsiye verdi.

“ÇOCUĞUNUZUN DUYGULARINI DİNLEYİN”

Çocukların okula alışma sürecinde yaşadığı zorluklara işaret eden Damla Demir, “Çocuğunuz okula gitmek istemiyor, sık sık karın ya da baş ağrısı şikayetinde bulunuyorsa, bu durum okula uyum problemi yaşadığına işaret edebilir” dedi.

Demir, bu süreci kolaylaştırmak için ailelerin dikkat etmesi gereken 5 önemli noktaya “İletişim kurun, rutin oluşturun, olumlu yaklaşın, oyun ve etkinliklere zaman ayırın, gerekirse uzmandan destek alın” sözleriyle dikkat çekti.

“AİLELERİN TUTUMU BELİRLEYİCİ ROL OYNAR”

Psikolojik Danışman Damla Demir, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için ebeveynlerin kaygılarını çocuklarına yansıtmamaları gerektiğini vurguladı. “Ailenin sakin, kararlı ve destekleyici tutumu, çocuğun güven duygusunu artırır. Unutmayın, siz ne kadar olumlu olursanız, çocuğunuz da bu süreci o kadar kolay atlatır” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, sevgi, sabır ve anlayışın bu süreçte ailelerin en güçlü araçları olduğunu belirterek, uyum sürecinin sadece çocuklar için değil, aileler için de önemli bir dönem olduğunun altını çizdi.