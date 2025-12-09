Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda çevre bilincini artırmak ve bilimsel etkileşimli öğrenme ortamı sunmak amacıyla faaliyete alınan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi. Cihaz sayısı artırılan ve donanımları geliştirilen merkezde çocuklar için eğitim atölyeleri oluşturuldu.

BALIKESİR (İGFA) - Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak ve erken yaşlardan itibaren çocuklarda çevre bilincini geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete alınan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nin kapasitesi güçlendiriliyor.

Yenilikçi ve vizyoner bakış açışıyla çocuklara yönelik hizmetlerde standartları hep daha ileriye taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde merkezin 2. etap çalışmalarında sona gelindi. Bugüne kadar 56 okuldan 6 bin 226 öğrenciyi ağırlayan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde yeni eğitim atölyeleri oluşturulurken cihaz sayısı da yükseltildi.

MODERN VE GELİŞTİRİLMİŞ ALANLARDA KESİNTİSİZ HİZMET

Karesi ilçesindeki Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde 270 metrekare alan üzerine kurulu Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde 2. Etap kurulum ve tadilat çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 720 metrekare alanda faaliyet göstermesi planlanan merkezde 9 yeni cihaz alımıyla birlikte toplam cihaz sayısı 27'ye yükseltildi. Modern ve konforlu alanlarda öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri eğitim atölyeleri oluşturuldu.

İNTERAKTİF VE EĞLENCELİ EĞİTİM

Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ne eklenecek yeni eğitim alanları, etkileşimli cihazlar ve uygulama atölyeleriyle çocuklar ve gençlerin öğrenme imkânları da artırılıyor. Atık yönetiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına, iklim değişikliğinden doğa olaylarına kadar birçok konuda öğrencilere bilimsel deneyler ve gözlemler sunan merkezde sosyal ve yaratıcı öğrenme fırsatları ön plana çıkıyor. İklim krizi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi gibi çağın kritik çevre sorunlarına karşı çocuklara küçük yaşlardan itibaren farkındalık oluşturan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, yeni eklenen cihaz ve eğitim alanlarıyla öğrencilerin çevresel eğitim alanında gelişmesine katkı sunuyor.