Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri, Kestel Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan 'Yenilikçi Sınıf' uygulamasını yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen sınıfın incelendiği ziyarette, projenin amacı, kapsamı ve uygulama süreçleri hakkında katılımcılara brifing verildi.

Bursa genelinde halihazırda faaliyet gösteren 14 adet Yenilikçi Sınıfın çalışmaları ve öğrencilere sunduğu imkanlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

ÖĞRENME ORTAMLARINDA DİJİTAL VE PEDAGOJİK DÖNÜŞÜM

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Rüçhan Uz ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açar ile yüksek lisans öğrencileri, sınıfın teknolojik altyapısını ve pedagojik kurgusunu detaylıca inceleme fırsatı buldu. Ziyarette, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde öğrencilerin beceri eğitimi ve sosyal öğrenme süreçlerini destekleyen alanlar üzerine akademik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sırasında yapılan istişarelerde, öğrenci merkezli öğrenmeyi destekleyen bu modelin eğitimde yarattığı dönüşüme dikkat çekildi. Katılımcılar, uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.