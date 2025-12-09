Öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarıyla uygulama imkânı sunan Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı, 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda dijital ikiz teknolojilerini mesleki ve teknik eğitim süreçlerine dâhil ediyor. Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun'da 'Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile Makine ve Tasarım Teknolojisi' alanlarında eğitim veren on mesleki ve teknik Anadolu lisesinde dijital ikiz dönüşümü başlatıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ilk uygulama, İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamlandı. Diğer illerde ise kurulum ve öğretmen eğitim süreçleri devam ediyor. 2026 yılı içinde projenin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Millî Eğitim Bakanı Tekin'in katılımıyla 12 Aralık Cuma günü, dönüşümü tamamlanan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek ve atölyenin açılışı yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN ÜRETİM SİMÜLASYONLARINA ERİŞİMİ SAĞLANACAK

Dijital ikiz teknolojileri, yüksek maliyetli ve riskli uygulamaların yerini alarak öğrencilere güvenli, tekrarlanabilir ve erişilebilir dijital ortamlar sunuyor; böylece deneyim temelli, hatasız ve sürdürülebilir bir öğrenme zemininin oluşmasına imkân tanıyor. Ayrıca bu sistemlerin, kırsal ve dezavantajlı bölgelerde fırsat eşitliğinin sağlanmasına, okullar arasındaki atölye ve ekipman farklılıklarının ortadan kaldırılmasına önemli katkı sunması hedefleniyor.

Bakanlığın dijital dönüşüm vizyonunun stratejik unsuru olan dijital ikiz teknolojileri, öğrencilerin sanayi standartlarında üretim simülasyonlarına erişmesini sağlayarak uygulamalı öğrenme deneyimini güçlendiriyor ve Sanayi 4.0 süreçlerine etkin katılımını mümkün kılıyor.

Dijital ikiz atölyeleri, mesleki ve teknik eğitimde kullanılan gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarının oluşturulması ile öğrencilere yüksek doğrulukta uygulama yapma imkânı sunuyor. Sistem; CNC, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, PLC, Motor Teknolojileri gibi birçok alanda kullanılıyor ve gerçek fizik kuralları ve cihaz fonksiyonları en düşük hata payıyla modelleniyor.