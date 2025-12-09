Kimi 30 yaşında kimi 70 yaşında. Kimi, kitap yazmak, kimi tır şoförü olmak istiyor. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği okuma yazma kursuna katılan kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. Okuma yazma sertifikalarını alan kadınlar, İlkokul diplomalarını almak için eğitime başlıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki okuma yazma kursuna katılan 26 kursiyer, mezuniyet heyecanı yaşadı. Sertifikalarını Başkan Erkan Aydın'ın elinden alan kadınların heyecanı ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Kadınların kararlılığından ve öğrenme azminden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aydın, 'Kadın isterse başarır. Yeter ki imkan ve fırsat yaratılsın. Bugün bir kez daha gördük ki: çğrenmenin yaşı yok, cesaretin sınırı yok, kadınların potansiyeli sınırsız. Duygulandım, çok mutlu oldum. Çünkü artık kendi hikâyesini yazmaya hazırlanan, geleceğe umutla bakan kadınlar var.'

Başkan Aydın, Osmangazi'de kadınların attığı her adımın yalnızca kendi hayatlarını değil, ailelerini, mahallelerini ve şehrin geleceğini değiştirdiğini vurguladı. Osmangazi'yi geleceğe taşıyan projelerin temelinde insan olduğunu vurgulayan Aydın, en kıymetli işin 'yaşama umut olmak' olduğunu ifade ederek, 'Bu yüzden bir kişinin bile bir adım geride kalmasına izin vermeyeceğiz.' dedi.

'BUNDAN SONRAKİ HAYALİM KİTAP YAZMAK'

69 yaşından sonra okuma yazma öğrendiğini belirten Firdevs Balı, 'Hayatım boyunca böyle bir fırsat bekledim. En sonunda OSMEK kurslarına katılarak okuma yazma öğrendim çok şükür. Benim çocukluktan itibaren kitap yazma hayalim vardı. Bundan sonraki hedefim kitap yazarak hayatımı kaleme almak' diye konuştu.

OSMEK kurslarına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Atakan, 'İmkansızlıklardan dolayı okula gidemedim. 44 yaşında OSMEK'in düzenlediği okuma yazma kurslarına katıldım. Burada 2 ayda okuma yazma öğrendim. Okuma yazma bilmediğim için çocuklarıma okul hayatlarında bir şey öğretemedim. Bu benim içimde bir uhde olarak kaldı. Okuma yazma öğrendim. Diplomamı da alarak ehliyet sahibi olacağım ardından hayalini kurduğum TIR şoförü olarak ülke ülke gezeceğim' ifadelerini kullandı.

Babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini aktaran Emine Bilge, 'Kızlar okula gitmez diyerek bizi okula göndermediler. OSMEK kurslarına katılarak 65 yaşından sonra okuma yazma öğrendim. Benim hayalim bir kitap yazarak hayatımı anlatmak hayallerimi gerçekleştirdiğimi için çok mutluyum' diye konuştu.

Okuma yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerler, hızlandırılmış kurslara katılacak burada düzenlenen sınavı geçtikleri takdirde ilk okul diploması olmaya hak kazanacak. Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece, kurs öğretmenleri katıldı. Ayrıca sertifika töreninde 69 yaşında okuma yazma öğrenen Firdevs Balı, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket' isimli şiirini Başkan Erkan Aydın'a okudu.