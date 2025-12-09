Bunlar da ilginizi çekebilir

Bayrampaşa’da parklar bir bir yenileniyor

Eğitim kapsamında katılımcılara; yangın sınıfları ve çıkış nedenleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı, tahliye ve kurtarma yöntemleri, acil durum iletişim süreçleri ve ekip görev dağılımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında ayrıca uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Program dört grup halinde, üçer günlük eğitimler şeklinde planlandı.

Çalışanların yangın tehlikelerini tanıması, uygun müdahale tekniklerini öğrenmesi ve ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Acil Durum Eylem Planı kapsamında görevlendirilen kurtarma ve söndürme ekiplerine yönelik 'Yangın Güvenlik Eğitimi' düzenledi.

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Acil Durum Eylem Planı kapsamında görevlendirilen kurtarma ve söndürme ekiplerine yönelik kapsamlı bir 'Yangın Güvenlik Eğitimi' düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.