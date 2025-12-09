İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Acil Durum Eylem Planı kapsamında görevlendirilen kurtarma ve söndürme ekiplerine yönelik kapsamlı bir 'Yangın Güvenlik Eğitimi' düzenledi.
Çalışanların yangın tehlikelerini tanıması, uygun müdahale tekniklerini öğrenmesi ve ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütüldü.
Program dört grup halinde, üçer günlük eğitimler şeklinde planlandı.
Eğitim kapsamında katılımcılara; yangın sınıfları ve çıkış nedenleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı, tahliye ve kurtarma yöntemleri, acil durum iletişim süreçleri ve ekip görev dağılımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında ayrıca uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.