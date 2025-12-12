Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler sonucu ADARAY seferlerinde yolcu yoğunlukları doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - ADARAY'ın sefer sayılarında yapılan yeni düzenleme Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı. Yeni sefer saatleri 14 Aralık Pazar günü itibariyle geçerli olacak.

YAPILAN ANALİZLER SONUCU SEFER SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Toplu ulaşımı daha verimli, sürdürülebilir ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlamak amacıyla ADARAY hattında kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler ve yapılan analizler sonucunda mevcut sefer sayılarında düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir. Yeni sefer saatlerine ilişkin düzenleme 14 Aralık Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecektir' ifadeleri kullandı.

İŞE VE OKULA ULAŞIM AKSAMAYACAK

Açıklamada ayrıca yeni sefer çizelgesinin özellikle vatandaşların işe ve okula ulaşım saatlerini aksatmayacak şekilde titizlikle hazırlandığı belirtildi.