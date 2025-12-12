Bursa'nın sahip olduğu kültürel değerleri dünyaya tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Cezayirli seyahat acentesi temsilcilerini ve turizm profesyonellerini kentte ağırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve kültürünü korumak, turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'yı dünyanın en iddialı destinasyon alanlarından biri yapmak için tanıtım atılımlarına devam ediyor.

CEZAYİRLİ HEYET, BURSA'YI GEZDİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Cezayirli seyahat acentesi temsilcileri ve turizm profesyonelleri 5 gün boyunca Bursa'da ağırlandı. THY aracılığıyla yaklaşık 30 bin adet uçak bileti satın alarak Bursa'ya tur operasyonları planlayan heyet; Uludağ, Gölyazı, İznik, Mudanya ve Bursa şehir merkezi gibi önemli destinasyonlarda incelemelerde bulunarak olası tur rotalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Canan Pala Giliğ de programın ilk gününde heyete eşlik etti. Bursa turizminin son yıllarda hızla geliştiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, 'Farklı kültür ve ülkelerden gelen turist sayısındaki artış memnuniyet verici. Bursa'da konaklamalı gün sayısını artırmayı öncelikli hedef olarak belirledik. Uluslararası pazarlarda Bursa'nın bilinirliğini yükseltmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

Program kapsamında, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de heyet tarafından ziyaret edildi. Bursa'nın dört mevsim turizme açık bir kent olduğunu dile getiren Özer, Cezayir pazarındaki ilgiyi artırmak için iş birliklerine devam edeceklerini ifade etti.

Türk Hava Yolları Yenişehir Havalimanı Sorumlusu Esad Naci Ulcay ise Cezayir-Türkiye uçuşlarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek ağırlıklı olarak İstanbul'u ziyaret eden Cezayirli turistlerin rotalarına Bursa'yı da eklemesini hedeflediklerini anlattı.

Heyet sorumlusu Mohamed Khodja da Bursa'nın beklediklerinden çok daha iyi bir izlenim bıraktığını ifade ederek, 'Bursa'da çok büyük bir turizm potansiyeli var. En çok etkilendiğimiz noktalar Uludağ, İznik ve şehir merkezindeki tarihi aks oldu' diye konuştu.