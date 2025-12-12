Manisa Büyükşehir Belediyesi, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çocuklara yerli ürünlerin önemini aşılamak amacıyla Sebze ve Meyve Hali'nde özel bir etkinlik düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Pazarcılar Odası ile Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği'nin desteğiyle 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda farkındalık oluşturacak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Çocuklara yerli malı kullanma bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklara yerli malı bilincinin kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, genel sekreter yardımcıları, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, okul müdürleri, öğrenciler, meclis üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Etkinlikte çocuklar, yerli malı haftasının önemine vurgu yapan pankartlarla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.

'TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MALLARI KULLANALIM'

Yerli Malı Haftası'nı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Yerli Malı Haftası, bizim çocukluğumuzda çok daha fazla coşkuyla kutlanırdı. Bu ülke ayakta duracaksa, üreterek duracak. Kendi ürettiklerini tüketerek duracak. 100 yıl önce cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk, en çok üretime önem vermişti; fabrikalar açtı, tarımı geliştirdi. Sizlerden de özellikle bir şey rica ediyorum; markete, bakkala, manava gittiğiniz zaman ülkemizde üretilen, Türkiye'de üretilen malları kullanalım. Hal esnafımıza ve burada görev yapan zabıta arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Zor bir iş yapıyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda iktidarın değişmesiyle, hal yasasının çıkmasıyla çok daha iyi şartlarda hizmet etmeye başlarız. Hep beraber çocuklarımızın geleceği için çalışırız. Yerli Malı Haftamız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDEN YERLİ MALI VURGUSU

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çocukluğundan bir örnek vererek, 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' deyimi 55 yıl önce de bize ilkokulda ilk öğretilen konulardan biriydi. Besim Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ise, ekonomi ve gelecek için yerli malına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, bu bilincin çocuklara küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirtti.

Etkinliğin sonunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocuklara kırtasiye seti hediye ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu. Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği ise, yerli üretimin önemini somutlaştırmak amacıyla çocuklara taze sebze ve meyve ikramında bulunarak etkinliği tamamladı.