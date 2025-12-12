Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde sunduğu eğitimlerle geleneksel Türk sanatlarının kadim ruhunu Sakaryalılar ile buluşturuyor. Merkez, ustalığı modern atölyelerle bir araya getirerek bu değerli mirası yaşatmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, bu yıl hat, ebru, tezhip, çini gibi geleneksel Türk sanatlarını yüzlerce öğrenciyle buluşturarak yaşatmaya devam ediyor.

11 FARKLI BRANŞTA YÜZLERCE KURSİYER

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde bu dönem hat, kufi, çini, minyatür, tezhip, kaligrafi, cilt, vitray, ebru, katı, çamur şekillendirme ve seramik olmak üzere 11 farklı sanat dalında yüzlerce kursiyer eğitim görüyor.

KENDİ ESERLERİNİ ORTAYA ÇIKARTIYORLAR

Asırlık çizgi ve motiflerin inceliğini modern bir öğrenme ortamında keşfeden kursiyerler, temel teknikleri öğreniyor ve her branşın kendine özgü üretim sürecinde kendi eserlerini ortaya koyma fırsatı buluyor.

'SANATÇI OLMAK İSTİYORUM'

48 yaşındaki edebiyat öğretmeni Gazal Topaloğlu, 'Burada gerçekten çok keyifli vakit geçiriyorum. Kendimi geliştirdiğimi, kendime bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Burayı ciddi bir üniversite hayatı gibi düşünebilirsiniz. Sanatçı olmak istiyorum, bu sanatı icra etmek istiyorum' diye konuştu.