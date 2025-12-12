Ankara Keçiören Belediyesi, dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'u doğumunun 97. yılında özel bir törenle andı.

ANKARA (İGFA) - Cengiz Aytmatov Parkı'nda düzenlenen anma programına Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Aibek Akayev ve Aziz Kiştobayev, Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Ataşesi Ulan Maksatov ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu, Av. Serkan Bedirhanoğlu ve Emir Can Tunç katıldı.

ÇELENK VE KARANFİL BIRAKILDI

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşların okunmasıyla başlayan törende, park içerisinde bulunan Cengiz Aytmatov Anıtı'na çelenk bırakılarak büyük yazarın hatırası yaşatıldı. Katılımcılar, Aytmatov'un Türk dünyası ve dünya edebiyatındaki önemine dikkat çekerek onun eserlerinin gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini vurguladı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen tören, Aytmatov'un kültürel mirasına duyulan saygıyı ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi bakımından Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi heyeti tarafından memnuniyetle karşılandı.