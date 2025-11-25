Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) anlamlı bir farkındalık programı gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden uzman ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde SGM'de örnek bir farkındalık programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında katılımcılara şiddetin tanımı, ne olduğu, aile içi şiddet, şiddet mağdurlarının yaşadıkları ve milyonlara ulaşan KADES uygulaması anlatıldı.

KADINA ŞİDDET KONUSU

Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi başlığıyla düzenlenen etkinlikte, son yıllarda giderek artan ve toplumun öncelikli sorunları arasında yer alan kadına yönelik şiddet konusu kapsamlı şekilde ele alındı.

ŞİDDETİ TÜM YÖNLERİYLE AKTARDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından verilen eğitimde, şiddetin tanımı, kadına yönelik şiddetin ne olduğu, aile içi şiddetin kapsamı, şiddet mağdurlarının yaşadıkları süreçler ve şiddet türleri gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı.

Kadınlara ayrıca Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtılarak, şiddet anında nasıl kullanılacağı anlatıldı. Şiddet mağdurlarının başvurabileceği ŞÖNİM, Alo 183, KADES ve Alo 112 gibi destek hatlarından yardım alabilecekleri hatırlatıldı.