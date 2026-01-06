Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Şehri Gaziantep' sloganıyla yürüttüğü çalışmalarla sporu kent yaşamının merkezine taşıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor salonları ve yüzme havuzlarından geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca faydalanan toplam kişi sayısı 77 bin 584 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, şehir genelinde spora olan ilginin ve katılımın her geçen yıl artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sporu 7'den 70'e tüm vatandaşlara ulaştırma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen projeler, sağlıklı yaşam bilincini toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor. Başkan Şahin'in ortaya koyduğu bu vizyon, spor kültürünü günlük hayatın doğal bir parçası haline getirerek Gaziantep'i aktif ve dinamik bir şehir kimliğine kavuşturmayı hedefliyor.

Bu anlayışla kentin dört bir yanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor tesisleri; 13 yüzme havuzu, 12 spor salonu, 5 futbol sahası, 3 kamp merkezi, 1 tenis kompleksi, 3 bağımsız fitness salonu ve 1 Sporla Aktif Yaşam ve Obezite Merkezi ile vatandaşlara modern, erişilebilir ve donanımlı alanlar sunuyor. Farklı yaş gruplarına ve spor branşlarına hitap eden bu tesisler, sporu herkes için ulaşılabilir kılıyor.

Mahalle ölçeğinde planlanan spor salonları ve yüzme havuzları sayesinde çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ileri yaş gruplarına kadar geniş bir kesim düzenli spor yapma imkanı buluyor. Bu tesisler, Gazianteplilerin sporla iç içe bir yaşam sürmesine katkı sağlarken, sporun bir alışkanlık haline gelmesine de öncülük ediyor.