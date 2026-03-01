Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Çocuklarla Ramazan' programları, Ramazan ayının ilk haftasında camileri çocukların neşesiyle doldurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel hayata geçirdiği 'Çocuklarla Ramazan' programları ilk haftasında 2 bin 500 çocuğa neşe saçtı. Teravih namazı sonrasında camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde minikler hem doyasıya eğlendi hem de Ramazan'ın manevi atmosferini geleneksel gösteriler eşliğinde yaşadı.

İlk hafta 6 farklı ilçe, 6 farklı camide düzenlenen etkinliklere toplam 2 bin 500 çocuk katıldı.

RAMAZAN'IN İLK HAFTASINDA 6 İLÇEDE BULUŞMA

Ramazan ayının ilk haftasında Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Kaynarca, Pamukova ve Hendek'teki camilerde gerçekleştirilen 'Çocuklarla Ramazan' programları, binlerce çocuğu aynı manevi atmosferde bir araya getirdi. Teravih namazı sonrasında düzenlenen etkinliklerde camiler çocukların heyecanı ve ailelerin yoğun katılımıyla doldu.

CAMİLER ÇOCUK NEŞESİYLE DOLDU

Meddah anlatımları ve Nasreddin Hoca hikâyeleriyle zenginleşen programlarda yüzlerce çocuk geleneksel Ramazan kültürüyle buluştu. Camilerde manevi atmosferde minikler hem anlamlı anlar yaşadı hem de değerlerle iç içe bir Ramazan akşamı geçirdi.