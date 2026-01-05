Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik donanımı, uzman hekim kadrosu ve sağlık personeliyle 2025 yılında da vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına cevap verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, güçlü altyapısı ve uzman kadrosuyla 2025 yılında 153 bin 407 vatandaşa şifa oldu. Muayene, tanı, tedavi, eğitim ve nakil hizmetleriyle takdir toplayan merkez, bu yıl en çok memnuniyet oluşturan hizmetlerden biri oldu. Yıl boyunca 111 bin kişiye tahlil, 2 bin 5 kişiye psikolojik destek, bin 50 kişiye diyeti danışmanlığı, 952 hastaya nakil hizmeti sunuldu ve 440 çifte ise ücretsiz chech-up imkânı tanındı.

GENİŞ KAPSAMLI TANI VE GÖRÜNTÜLEME

Merkezde yıl boyunca 153 bin 407 kişi muayene edilirken, tanı ve tedavi hizmetleriyle Sakarya genelinde önemli bir sağlık yükünü üstlendi.

Tıp Merkezi'nde 9 bin 189 hastaya EKG çekimi yapıldı, 111 bin 242 kişiye tahlil hizmeti sunuldu. Röntgen hizmetlerinden 19 bin 8 hasta yararlanırken, 4 bin 257 kişiye işitme testi, 2 bin 477 kişiye solunum fonksiyon testi uygulandı. Diyabetle mücadele kapsamında ise 2 bin 945 vatandaşa diyabet eğitimi verildi.

PSİKOLOJİK VE BESLENME DANIŞMANLIĞI

Merkezde görev yapan uzman psikologlar tarafından 2 bin 5 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu ve 1 bin 535 vatandaşa diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı verildi. Sağlık hizmetleri, koruyucu ve önleyici uygulamalarla desteklendi.

Hastaların randevu almak için ayakta beklemesini önlemek amacıyla sıramatik sistemine geçildi. Yeni uygulamayla birlikte hizmet sürecinde konfor ve erişilebilirlik artırıldı.

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA NAKİL DESTEĞİ

Hasta nakil araçları ve sağlık ekipleriyle birlikte şehir içi ve şehir dışı olmak üzere 952 yatağa bağımlı hastanın evden hastaneye, hastaneden eve güvenli şekilde nakilleri gerçekleştirildi. Hizmet, bakıma muhtaç vatandaşlar ve aileleri için önemli bir kolaylık sağladı.

Uzman kadro güçleniyor

Tıp Merkezi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İmran Safi hasta kabulüne başladı. Böylece sunulan branşlar arasına yeni bir uzmanlık alanı daha eklenmiş oldu.

2025 Aile Yılı kapsamında 440 çifte ücretsiz check-up hizmeti sunuldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bünyesinde görev yapan 2 bin 765 çalışanın periyodik muayeneleri gerçekleştirildi.

Toplum sağlığına yönelik farkındalık

Anne sütünün bebek, anne ve aile sağlığı açısından önemini vurgulamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.

Dünya Kanser Günü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Günü, Dünya Diyabet Günü, Organ Bağışı Haftası, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası gibi birçok önemli günde alanında uzman hekimlerin katılımıyla bilinçlendirici etkinlikler yapıldı.