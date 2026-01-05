Bakırköy Belediyesi, kış aylarında soğuk havanın etkisini artırmasıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak güne sıcak bir mola ile başlamalarını sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kış aylarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Soğuk sabahların etkisini hissettirdiği günlerde, ilçe sakinlerine sıcak bir başlangıç sunmak amacıyla çorba ikramı gerçekleştiriliyor.

Belediyenin 'Mola' aracı ile düzenlenen çorba ikramı, sabah saat 07.00'de Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor. Dağıtılan sıcak çorba, işe ve okula giden vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Birçok vatandaşın soğuk havada sıcak bir mola verme imkânı bulduğu buluşmalarda komşuluk duygusu da pekişiyor.

'PAYLAŞMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Hayata geçirdikleri sabah çorbası ikramları hakkında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bakırköy'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın her an hissedildiği bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Soğuk kış sabahlarında evlerinden çıkan komşularımızın yanında olmayı önemsiyor, onların güne daha iyi başlaması için paylaşmayı güçlendiriyoruz. Bakırköy'de sosyal belediyeciliği yalnızca söylemde değil, hayatın her alanında hissettirmeye devam edeceğiz' dedi.