Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yürüttüğü toplu taşıma hizmetiyle 15 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 artması ulaşımda yeni ve güvenilir yönetim başarısına gözle görülür bir grafik çizdi. Kart54 sistemine ise 54 bin 50 yeni kullanıcı dahil olurken Yusuf Alemdar'ın talimatıyla devreye alınan ücretsiz ulaşım uygulamasında 455 bin biniş gerçekleştirildi.

ADARAY ve 41 farklı güzergâhta yürütülen toplu taşıma hizmeti kapsamında 15 milyon yolcu, yıl boyunca güvenle taşındı. Yeni yılda bu sayının Metrobüs'te birlikte artması öngörülüyor.

Bir önceki yıla kıyasla yolcu sayısında yaşanan %15'lik artış, toplu taşıma kullanımındaki istikrarlı yükselişi ortaya koydu.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz seyahat uygulaması 2025'te de devam etti. Bu kapsamda binlerce öğrenci ücretsiz ulaşımdan faydalanırken, yıl genelinde 455 bin abonman biniş gerçekleştirildi.

KART54 KULLANIMINDA İSTİKRARLI ARTIŞ

Ulaşımda hızlı ve pratik ödeme imkânı sunan Kart54, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Yıl içinde 54 bin 50 yeni kullanıcı Kart54 sistemine dahil edilirken, 69 bin 300 vize işlemi yapıldı.Kredi kartıyla ödeme sistemi ise 1 milyon 640 bindefa tercih edildi. Yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılında 102 kapalı durak montajı gerçekleştirildi, 858 kapalı durağın bakım ve onarımı tamamlandı. Ayrıca 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi, yıl boyunca vatandaşlardan gelen 6 bin 800 talep, istek, öneri ve şikâyeti hızlı şekilde sonuçlandırdı.