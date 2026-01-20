Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milletvekilleri ve il başkanından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da devam eden projeler ile 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar Ankara'da masaya yatırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

BAŞKAN GENÇ'TEN TEŞEKKÜR

Ziyarette, Trabzon'un ihtiyaç duyduğu yatırımlar, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde başlanması planlanan çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Başkan Ahmet Metin Genç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Trabzon'umuzun geleceğine katkı sunacak projeleri yakından takip ediyor, şehrimizin ihtiyaçlarını Ankara'da güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. İl başkanımız ve kıymetli milletvekillerimizle birlikte Sayın Bakanımız Murat Kurum ile verimli ve kapsamlı istişarelerde bulunduk. Bugüne kadar Trabzon'umuza verdikleri güçlü destekler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum.'