Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) İcrâ Heyeti tarafından hazırlanan 'Türkü Türkü Türkiyem Hemdem' konseri, Anadolu'nun zengin türkü mirasını Antalyalı türkü severlerle buluşturdu. Şef Ahmet Yiğit Aktı yönetiminde sahneye taşınan konser, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti'nin tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen konserde Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen eserler seslendirildi. Konser, Nâzım Hikmet'in dizeleri ve Zülfü Livaneli bestesiyle ölümsüzleşen 'Karlı Kayın Ormanında' eseriyle başladı. Ardından Kerkük yöresine ait uzun hava 'İreyhan Eker Misin', dinleyicileri Anadolu'nun kadim müzik geleneğiyle buluşturdu.

EFE KÜLTÜRÜ TÜRKÜ VE ZEYBEKLE CANLANDI

Ege'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan 'Demirci Mehmet Efe' türküsü seslendirilirken, sahnede yer alan halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Zeybek figürleriyle desteklenen eser, izleyicilere hem müzikal hem de görsel bir anlatım sundu.

DUYGU YÜKLÜ TÜRKÜLER DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU

Konserde ayrıca halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm', 'Eller Güldü Ben Gülmedim', 'Ah Tren Kara Tren' ve 'Gözümden Cemalin Çok Irak Oldu' türküleri de seslendirildi. Dinleyiciler, eserlere eşlik ederek konserin coşkusuna ortak oldu.

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ GECEYE RENK KATTI

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu'nun dans gösterileri de ilgiyle izlendi. Yöresel figürlerle süslenen performanslar, Anadolu kültürünün zenginliğini sahneye taşıdı. Programın ilerleyen bölümünde 'Ovalar Ovalar', 'Şu Dağlar Ulu Dağlar' ve 'Ey Erenler Bir Kamile Danıştım' gibi eserler seslendirildi. Avşar Türkmenlerinin zorunlu göçünü anlatan 'Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri' uzun havası ise hem türkü hem de sahnedeki oyunlarla izleyiciler unutulmaz bir konser yaşadı.