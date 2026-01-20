Türkiye'nin köklü markalarından Kervan, 'Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun' projesiyle Hatay'da okul bahçelerine zeytin fidanları dikti. Projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HATAY (İGFA) - Türkiye'nin köklü markalarından Kervan, çevre, toplum ve eğitime yönelik sorumluluk anlayışıyla 'Okul Bahçeleri Zeytin Bahçeleri Olsun' adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin ilk uygulaması, depremden etkilenen Hatay'da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okul bahçelerine, öğrencilerin katılımıyla zeytin ağacı fidanları dikildi. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla bilinen zeytin ağacı, hem doğaya kalıcı katkı sunması hem de çocuklara sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırması amacıyla özellikle tercih edildi. Hatay'da başlattığı bu anlamlı çalışma, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve eğitsel bir yatırım niteliği taşıyor. Depremin ardından bölgenin yeniden yeşermesine katkı sunan proje, çocuklara umut ve moral aşılamayı da hedefliyor.

Okul bahçelerine dikilen zeytin fidanları, öğrenciler için yaşayan birer öğrenme alanına dönüşüyor. Çocuklar, kendi elleriyle diktikleri ağaçların büyüme sürecini takip ederek doğayla bağ kuruyor, sorumluluk ve çevre bilinci geliştiriyor. Uzun ömürlü zeytin ağaçları sayesinde proje; karbon salımının azaltılmasına, yeşil alanların artırılmasına ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Zeytin ağacının barış, bereket ve sürekliliği simgelemesi ise projeye güçlü bir anlam kazandırıyor. Şirket, bu çalışma ile çevresel ve toplumsal sorumluluk anlayışını somut adımlarla ortaya koyarak, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı amaçlıyor.