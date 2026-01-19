Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye-Özbekistan arasında iki önemli toplantı

Çılgın Sayısal'da 2 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı

Büyük ikramiye 'Milyonerler Festivali' kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulabilir.

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 569 milyon TL'yi aştı.

19 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' 19 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen ilk çekilişinde 2 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nden ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 487 bin 420 TL ikramiye kazandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.