İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' 19 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen ilk çekilişinde 2 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nden ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 487 bin 420 TL ikramiye kazandı.
19 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.
Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 569 milyon TL'yi aştı.
Büyük ikramiye 'Milyonerler Festivali' kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulabilir.
