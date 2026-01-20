AK Parti MKYK üyesi ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal, bir dizi ziyaret için geldiği Sakarya'da bazı önemli temaslarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sakarya programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Alemdar, şehrin geleceği için tarihi nitelik taşıyan projeleri anlatarak AK Parti'nin insan odaklı belediyeciliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü bir Sakarya'nın temellerini attıklarını söyledi.

MKYK Üyesi Ünal, 'Yusuf Başkanımızı uzun zamandır tanıyoruz ve Sakarya'da çok güzel işler yapılıyor. Aynı zamanda çok güzel bir uyum var. Bir yerde uyum varsa, bereket olur. Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe taşıyacağız' dedi. Başkan Alemdar ise, 'Davamıza olan katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Biz de Sakarya'yı geleceğe taşımak, gençlerimize adına daha yaşanabilir bir şehri miras bırakmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 2026, Sakarya için atılım yılı olacak' dedi.

Önce AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla buluşan Ünal, programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette şehrin geleceğine ilişkin önem arz eden proje ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Başkan Alemdar, AK Parti MKYK Üyesi Ünal'a AK Parti'nin insan odaklı belediyecilik ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tarihi nitelikte projeler ürettiklerini söyledi.

Programda ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz ve Dr. İlhan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve AK Parti'nin çeyrek asırlık yönetim tecrübesinden ilhamla durmadan, yorulmadan çalıştıklarını belirten Alemdar, Sakarya'nın çehresini değiştirecek projeleri tek tek anlattı.

'SAKARYA'YI TÜRKİYE VİZYONUYLA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

MKYK Üyesi Ünal, Sakarya'da son dönemde güzel işlere imza atıldığını ifade ederek, 'Büyüklerimizin güzel bir söz vardır; niyet hayır, akıbet hayır derler. Bizler Yusuf Başkanımızı çok uzun süredir tanıyoruz. Kendisinin niyetinin ne kadar halis olduğunu iyi biliyoruz. Sakarya'da şu anda çok güzel işler yapılıyor. Bu kadim şehirde, aynı zamanda güzel de bir uyum var. Bir yerde uyum varsa, orada bereket olur. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu özveriyle çalışarak hem Sakarya'yı hem de tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe taşıyacağız' dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU VİZYONLA ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Alemdar ise şunları söyledi: 'Sakarya'mız hem ülkemizin hem de bölgemizin incisi konumunda bir şehir. Tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere her alanda üreten bir kent. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve iradeyle şehrin yarınlarını, güçlü bir birliktelikle inşa ediyoruz. İnşallah genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, il başkanımızla ve tüm paydaşlarımızla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

'SAKARYA İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Alemdar, 'Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizi geleceğe taşıyacak ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir şehir bırakmak adına durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Ulaşımdan altyapıya, spor yatırımlarından sosyal donatı alanlarına, kentsel dönüşümden turizm alanlarının korunmasına kadar birçok proje ve çalışmayı Sakarya'mıza kazandırıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde nice projemizi tamamlayacak ve 2026 yılı Sakarya için bir atılım yılı olacaktır. Değerli ziyaretleriniz bizim için çok kıymetlidir. Mahir Başkanımızın siyasi tecrübesinden, davaya olan katkılarınızdan daima ilham aldık. Birliktelik ruhuyla, omuz omuza bu şehir için çalışacağız' diye konuştu.