ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin bölgesel refah açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Unutmayın; Suriye, Suriyelilerindir. Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden tüm kesimleriyle Suriye halkınındır' ifadelerini kullandı.

13,5 yıl süren zulüm ve çatışmaların ardından Suriye'nin tarihi bir fırsat yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin geleceğine umutla baktığını söyledi. Türkiye'nin, Suriye halkının kardeşi ve komşusu olarak bu süreci sabote edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tek devlet, tek ordu ilkesi, bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bu ilkeyi tesis edecek ve güçlendirecek her adıma Türkiye'nin desteği tamdır' dedi.

Halep'in bazı mahallelerinin illegal silahlı unsurlardan temizlenmesi amacıyla başlatılan harekâtın, ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandığını hatırlatan Erdoğan, anlaşmanın Suriye halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını ifade etti. Halep, Rakka, Deyrizor ve diğer şehirlerden yansıyan görüntülerin, halkın barış ve huzur özlemini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

'Suriye halkı artık savaş istemediğini net biçimde ortaya koymuştur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu umut iklimini bozmaya yönelik girişimlere sert tepki göstererek, 'Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında herkes bu anlaşmadan memnundur' değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gereklerinin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Kimse yanlış hesap yapmamalıdır' ifadeleriyle mesajını yineledi.