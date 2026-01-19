ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov'un eş başkanlıklarında yapılacak. Toplantıda iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve ortak projeler masaya yatırılacak.

Aynı gün, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Özbek mevkidaşları katılacak. Toplantıda, iki ülke arasındaki güvenlik, istihbarat ve sınır yönetimi iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıların iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.