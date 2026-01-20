General Atomics ve Calidus, BAE'de MQ-9B ve Gambit savaş uçağı üretimi için iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, üretim ve test gibi alanlarda ortaklık hedefliyor. Bu iş birliği, bölgedeki insansız hava aracı talebini karşılamayı amaçlıyor.

ACCESS Newswire / ABU DABİ, BAE (İGFA) - İnsansız hava aracı sistemlerinde dünya lideri olan General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve dünyanın önde gelen savunma ve üretim şirketlerinden biri olan Calidus Aerospace, BAE'de MQ-9B Uzaktan Kumandalı Hava Aracı ve Gambit İşbirlikçi Savaş Uçağı'nın (CCA) olası ortak üretiminin yanı sıra komuta kontrol ve muharebe yönetim sistemleri konusunda iş birliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı.

Anlaşma, 20-22 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşen UMEX ve SimTEX 2026 marjında, GA-ASI Başkanı David R. Alexander ve Calidus Holding Group Genel Müdürü ve CEO'su Dr. Khalifa Murad Alblooshi tarafından imzalandı.

MOU, GA-ASI, GA-Intelligence ve Calidus arasında bir iş birliği çerçevesi sunmakta olup, tüm taraflar gövde üretimi, son montaj, test ve kontrolün yanı sıra uçuş operasyonel testi ve kabulü alanlarındaki programlarda iş birliği yapmayı hedefleyecektir.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'BAE'deki ortaklarla çalışmak, bölgedeki kilit uzmanlar ve yeteneklerle bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor,' dedi. 'General Atomics için bu anlaşma, uzun vadeli iş birliğine, teknolojik inovasyona ve uçaklarımızın BAE içinde ilerletilmesine yönelik ortak taahhüdün altını çiziyor.'

Konuyla ilgili yorum yapan Calidus Holding Group Genel Müdürü ve CEO'su Dr. Khalifa Murad Alblooshi şunları söyledi: 'İnsansız hava araçlarında küresel bir lider olan General Atomics ile bu MOU'nun imzalanması, kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda Grubun insansız sistemler sektöründeki yeteneklerini güçlendirmeye ve etkinleştirmeye yönelik stratejik bir adımı temsil ediyor. Bu iş birliği, hem bölgesel hem de küresel olarak sektörde hızlı bir büyümenin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor; her iki tarafın güvenilir uzmanlığından ve üretim yeteneklerinden yararlanarak, inovasyon, bilgi transferi ve genişletilmiş üretim alanlarında daha geniş gelecekteki ortaklıklara kapı açıyor ve ortak hedeflerimizi pekiştiriyor.'

Bu iş birliği, General Atomics uçaklarının bölgede ilk kez üretilecek olmasını temsil etmesi bakımından tarihi bir nitelik taşıyor ve bu bölgede ve dünyada MQ-9B Uzaktan Kumandalı Hava Aracı ve Gambit İşbirlikçi Savaş Uçağı'na yönelik artan talebi destekliyor.

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin (UAS) dünyanın önde gelen üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. Şirket, kalıcı durumsal farkındalık ve hızlı vuruş sağlayan, uzun süre havada kalabilen, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret ediniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ticari markalarıdır.

GA-INTELLİGENCE HAKKINDA

General Atomics Integrated Intelligence, Inc., kamu ve özel sektördeki müşterilere gelişmiş analitik yetenekler geliştirmeye odaklanmış bir veri bilimi, yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği firmasıdır; uzay-zamansal (uzay ve zaman) veri yönetimi, çok kaynaklı/çoklu-INT (İstihbarat) ilişkilendirme ve veri füzyonu, izleme, varlık çözümleme, konum tahmini ve son derece yüksek hacimli/hızlı veri kaynaklarından yararlanan çok alanlı küresel durumsal farkındalık (MDGSA) desteğindeki araçlara güçlü bir vurgu yapmaktadır.

CALİDUS HAKKINDA

2015 yılında kurulan ve merkezi Abu Dabi'de bulunan Calidus Holding Group, dünyanın önde gelen savunma ve üretim şirketlerinden biridir. Havacılık, Kara Sistemleri ve Füzeler ve Savunma Sistemleri olmak üzere üç kümesinde savunma ve güvenlik pazarlarına özel yeni nesil son teknoloji çözümler sunmaya odaklanan Calidus, çeşitli operasyonel ortamlarda hareket kabiliyetini, korumayı ve görev etkinliğini artıran gelişmiş platformlar tasarlar, mühendisliğini yapar ve üretir. Küresel en iyi uygulamalara bağlı kalan ve dünya çapındaki müşterileri tarafından güvenilen Calidus, güvenli bir gelecek için güvenliği ve korumayı yeniden tanımlamak üzere modern savunma çözümleri geliştirir ve her çözümün yerel yeteneği, kaynakları ve kaliteye olan bağlılığı yansıtmasını sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.calidus.ae

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.