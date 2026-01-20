Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern donanımlı mezbahasıyla kentte sağlıklı ve güvenilir et üretiminin merkezi olmaya devam ediyor. İzmit Solaklar mevkiinde faaliyet gösteren tesis, hem teknolojik altyapısı hem de hijyen standartlarıyla kasapların da ilk tercihi konumunda.

KOCAELİ (İGFA) - Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Mezbahası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, 4 bin 300 metrekare yapı alanı ve 600 metrekare hayvan gezinti alanına sahip modern bir tesis. Tesis, 200 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvan kapasiteli kesim alanları, 900 metrekarelik soğuk hava depoları ve sakatat depoları ile uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Otomasyon sistemleri ve hareketli platformlar sayesinde hem seri hem de helal kesim yapılıyor.

KASAPLARDAN TAM NOT

Kocaeli'de yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan İsmail Ömür, 17 yıldır Büyükşehir Mezbahası'nda kesim yaptığını belirterek, 'Bu mesleği yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. Hayvanlarımızı alıp buraya getiriyoruz, burada kesim yapıyoruz. Ardından etleri bir gece soğutucularda beklettikten sonra alıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu meslekte 17 yıldır Büyükşehir Mezbahası'nda kesim yapıyorum. Belediyemize ve bu tesisi kazandıranlara teşekkür ederiz. Özellikle Tahir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burada görev yapan personeller, veterinerler, müdürümüz herkes elinden geleni yapıyor. Hizmet gerçekten çok güzel. Türkiye'nin en iyi hizmeti Kocaeli İzmit Mezbahası'nda veriliyor. Birçok mezbaha gördüm ama burası hem sağlık hem temizlik hem de ücret bakımından en iyisi. Kocaeli'de yaşayan kasaplar olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu tesis, bölgenin en iyi tesisi ve vatandaşın sağlıklı ete ulaşmasında önemli bir kaynak' dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET SUNULUYOR

Yaklaşık 70 yıllık kasaplık geleneğini sürdüren Kemal Burak Öz ise Kocaeli Büyükşehir Mezbahası'nın güvenilirliği ve helal sertifikasıyla öne çıktığını belirterek, 'Yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren kasabımızı babamdan sonra ben devam ettiriyorum. Babamın yıllarca yaptığı gibi tüm kesimlerimizi burada yaptırıyoruz. Burada çalışan personel bilgili ve tecrübeli. Avrupa standartlarında bir hizmet sunuluyor. Kesimler hijyenik şekilde yapılıyor, bu nedenle içim rahat. Soğuk zincir burada hiç bozulmuyor. 1950'lerden beri amcalarım ve babamın başlattığı kasaplık geleneğini yaklaşık 70 yıldır sürdürüyoruz. Bu tecrübeyle etlerimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Mezbahası'nda kestiriyoruz. Amacımız, Kocaeli halkına sağlıklı ve güvenli et sunmak' diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Mezbahası, haftalık ortalama 200 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyor. 38 personelin görev yaptığı tesiste her işlem veteriner hekim kontrolünde yürütülüyor. Soğuk hava depoları sayesinde etler hijyenik koşullarda dinlendiriliyor ve kasaplara teslim ediliyor.

KOCAELİ HALKI İÇİN GÜVENİLİR ET ÜRETİMİ

Helal kesim standartlarına uygun üretim yapan Kocaeli Büyükşehir Mezbahası, hem kasaplar hem de vatandaşlar için güvenin simgesi haline gelmiş durumda. Tesis, sağlıklı ve hijyenik etin vatandaşın sofrasına ulaşmasını sağlayarak, bölgedeki en modern kesim merkezi olma özelliğini sürdürüyor.