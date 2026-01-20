Orta Doğu'nun prestijli medya organizasyonu Joy Awards 2026, sadece yıldızları değil, Türk gazeteciliğinin sahadaki gücünü de gözler önüne serdi.

Erkan ÇAKILLI / RİYAD (İGFA) - Joy Awards 2026, bu yıl kırmızı halıda Hollywood, Arap dünyası ve dijital platformların önde gelen isimlerini ağırlarken, kulislerde en çok konuşulan isim bir Türk gazeteci oldu: Habib Aytekin.

Etkinlik boyunca sadece röportajcı olarak değil, organizasyonun dinamiklerini şekillendiren aktif bir medya figürü olarak öne çıkan Aytekin, ünlü isimlerle kurduğu doğal diyaloglar, hızlı reaksiyon yeteneği ve sahadaki hakimiyeti sayesinde geleneksel magazin gazeteciliğinin sınırlarını aştı. Kulislerdeki spontane sohbetler ve objektiflere yansıyan samimi anlar, Habib Aytekin'in Joy Awards gecesinin medya hafızasında güçlü bir iz bırakmasını sağladı.

TÜRK BASINININ VİTRİNE ÇIKIŞI

Türk basınının uluslararası arenada görünürlüğünü artıran Aytekin, organizasyon yetkilileri ve yabancı basın temsilcileri tarafından yakından takip edildi. Bu duruş, 'izleyen basın' anlayışının ötesine geçerek, sahada aktif rol alan bir gazetecilik örneği sergiledi. Joy Awards 2026, takdim edilen ödüllerin ötesinde, Türk basınının uluslararası platformlardaki yükselişini de tescilledi.

Habib Aytekin'in etkinlikteki varlığı, yalnızca haber değeri taşımakla kalmayıp, Türk gazeteciliğinin özgüven ve etkinliğini dünyaya gösterdi.