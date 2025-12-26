Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca otogarlardan parklara, okul önlerinden sosyal tesislere kadar kentin dört bir yanında 7/24 görev yaparak kamu düzeni ve toplum huzuru için sahada aktif rol aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kent genelinde huzur, düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Otogarlardan parklara, sosyal tesislerden belediye hizmet binalarına kadar birçok noktada görev yapan zabıta ekipleri, belediye mevzuatının uygulanması ve kamu düzeninin korunması için sahada aktif olarak çalıştı. Zabıta ekipleri, yıl boyunca düzenli devriyelerle yaya akışını ve toplum esenliğini bozan olumsuzluklara müdahale ederken, kamusal alanlarda yapılan denetimlerle kent disiplininin sağlanmasını hedefledi. Vatandaşların huzurlu ve düzenli bir yaşam sürmesi için Manisa'nın 17 ilçesinde koordineli çalışmalar yürütüldü.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kayıp ve buluntu eşyalar konusunda da hassas bir çalışma yürüttü. Yıl boyunca bulunan eşyalar, kanuni prosedürlere uygun şekilde tutanak altına alınarak muhafaza edildi ve en kısa sürede sahiplerine teslim edildi.

2025 yılı faaliyetlerini değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Hasturan, 'Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda denetimleri ile yaya haklarını korumaya yönelik kaldırım işgallerine karşı denetimlerimize öncelik verdik. Ulaşım Dairesi Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm birimlerle iş birliği içinde, Manisa'nın tamamında koordineli denetimler gerçekleştirdik' dedi.

Kaldırımlara park edilen motosikletlerin yaya geçişini engellemesine izin verilmediğini belirten Hasturan, dilencilik faaliyetlerine karşı da sıkı önlemler alındığını ifade etti. Okul önlerinde öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Hasturan, yaya ve motorize devriyelerin yanı sıra sabit noktalarda görev yapan zabıta ekiplerinin de vatandaşlara anında destek sağladığını söyledi.