Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik sürdürülen yerinde toprak analizi hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçinin toprağına can, ekonomisine ise katkı verdiği toprak analizi hizmeti kapsamında Adapazarı Elmalı sakinlerine 15 dakikada toprağının röntgenini çekerek detaylı analiz raporunu sundu. Bölge sakinleri, yapılan çalışmanın çok faydalı bir adım olduğunu belirterek memnuniyetini ifade etti.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Alanında uzman ekipler, çiftçinin üretip kazandığı, memlekete katma değer ürettiği toprağını özel cihazlarla 15 dakikada analiz ediyor ve sonuçlarını yerinde yazılı olarak çiftçilerle paylaşıyor. Vatandaşlar ise bu analiz doğrultusunda hem doğru bileşenlerle toprağa can katıyor hem de gereksiz gübre maliyetinden kurtularak parasını üretim miktarını artırmak için değerlendiriyor.

Belli bir programa göre 16 ilçenin tamamında sürdürülen çalışmaların adresi bu kez Adapazarı ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi oldu.

Ekipleri mobil araçla çiftçinin bulunduğu bölgeye giderek yerinde toprak analizi gerçekleştirdi ve raporlarını dakikalar içinde kendilerine ulaştırdı. Vatandaşlar ise uygulamanın kendilerine çok faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir'e teşekkür etti.

Gerçekleştirilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade eden Elmalı Mahalle MuhtarıTuran Sezer, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimize böyle bir hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Elmalı Mahallemizde çoğunlukla fındık ekiliyor. Ayağımıza böyle bir hizmet geldi, 15 dakika içinde toprak analizimizi yaptırıyoruz. Çiftçilerimiz hizmetten oldukça memnun' dedi.

Çiftçilerin oldukça sembolik bir ücret karşılığında gerçekleştirilen yerinde toprak analizi hizmetinden faydalanabilmeleri için https://www.sakarya.bel.tr/tr/Sayfa/toprak-analizi-basvurusu/83 adresinden kayıt başvurusu oluşturabiliyor.