İstanbul Maltepe'ye eğitilmesi için getirilen ve isimi Maltepeliler tarafından belirlenen Zeyna, resmi olarak arama-kurtarma köpeği oldu.

İSTANBUL (İGFA) - AFAD tarafından düzenlenen 'Canlı Arama Köpeği Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavları'ndan başarıyla geçen Zeyna, Türkiye'deki afetlerde arama-kurtarma ekipleriyle birlikte görev yapacak.

Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Belçika Çoban Köpeği Zeyna, uzun yıllar süren yoğun bir eğitim programına tabi tutuldu. Yaklaşık iki yıl süren uygulamalı çalışmalar, tatbikatlar ve profesyonel seviyede hazırlıkların ardından Zeyna, afet ve acil durumlarda sahada görev yapabilecek yeterliliğe ulaştı. Eğitmeni Emre Volkan Uzun ile birlikte girdiği sınavları başarıyla tamamlayan Zeyna, K-9 Köpekli Arama Timi unvanını almaya hak kazandı.

OLASI AFETLERDE HAYAT KURTARACAK

Afet İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Maltepe Belediyesi'nin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak için eğitimli arama-kurtarma köpeklerini de ekiplerine dâhil ettiklerini belirterek şunları söyledi: 'Afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek adına uzman personelimizin yanı sıra eğitimli arama-kurtarma köpeklerimizle de sahadaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Patili dostumuz Zeyna, enkaz altı canlı arama faaliyetlerinde aktif görev alarak olası afetlerde hayat kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Toplumun güvenliği için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.'