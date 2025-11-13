Millî Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi. Uçakta mühimmat bulunmadığı, karakutunun inceleme için Türkiye'ye getirildiği ve C-130 filosunun tedbiren uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili iddialar hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olay yerinde kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, kamuoyunda yer alan bazı iddialara yanıt verildi.

MSB, uçağın içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.' denilirken, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bulguya ulaşılmadığı belirtildi ve 'Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.' denildi.

'RADAR KAYITLARINDAKİ HELİKOPTER GÜRCİSTAN'A AİT'

Radar kayıtlarında olay saatinde bir helikopterin görüldüğü iddialarına da yanıt veren Bakanlık, 'Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.' açıklamasını yaptı.

MSB, uçağın geçmişine ilişkin olarak, söz konusu uçağın 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasının ardından 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verildiğinin bilgisini paylaştı.

Açıklamada, uçağın 'kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası' bir uçak olduğu da vurgulandı.

'C-130'LAR 70'TEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR'

Uçağın bakım durumu hakkında bilgi veren MSB, 'Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.' denildi.

Bakanlık, düşen uçağın bakım geçmişine ilişkin olarak, 'Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulanmış, planlı gövde, motor ve pervane bakımları zamanında yapılmıştır. En son bakım 11 Eylül - 12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.' bilgisini paylaştı.

'KARAKUTU TÜRKİYE'DE İNCELENİYOR'

Bu arada Kazaya ait uçuş ve ses kayıt cihazlarının (FDR ve CVDR) incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.

'Düşen uçağımıza ait karakutu cihazları Ankara'da incelemeye alınmıştır.' denilen açıklamada, envanterdeki diğer C-130 uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulduğunu, tüm teknik kontrollerin ardından güvenliği teyit edilen uçakların yeniden hizmete döneceğini açıklandı.