SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Özel Gereksinimli Çocuklarla Sağlıklı İletişim ve Sınır Koyma' başlıklı seminer gerçekleştirildi. Programda çocuklarla etkili iletişim kurmanın önemi, doğru sınır koyma yöntemleri ve bu sürecin çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine katkıları ele alındı.

Psikolojik Danışman Hande Nur Tuzla'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, seminerde özel gereksinimli çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurmanın önemi, sağlıklı sınır koyma yöntemleri ve bu yaklaşımların çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine olan katkıları değerlendirildi.

Psikolojik Danışman Hande Nur Tuzla, özel gereksinimli çocukların kendilerini güvende hissetmelerinde sağlıklı iletişimin belirleyici bir rol oynadığını vurgulayarak, sınır koymanın bir ceza yöntemi değil, çocukların yaşam becerilerini destekleyen bir rehberlik aracı olduğunu ifade etti.

Günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek öneriler ve pratik örneklerin ele alındığı seminer, sorucevap bölümüyle sona erdi.