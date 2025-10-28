Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 29 Ekim Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin misafir edildiği etkinlikte Kent Orkestrası sahne aldı ve çocuklar marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Güz dönemi atölyeleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'ne misafir olan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir gösteriyle kutladı.

SGM bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan öğrenciler, Cumhuriyet'e olan sevgilerini müzik, ritim ve danslarla dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da öğrencilerin gösterisine eşlik ederek kutlamalara ayrı bir renk kattı.

CUMHURİYETE DAİR UMUTLARIN SİMGESİ:

Etkinlikte Cumhuriyet'in anlam ve önemine vurgu yapan öğrenciler, hazırlanan temsili bir ağaç figürüne parmak boyasıyla iz bırakarak Cumhuriyet'e dair umutlarını ve iyi dileklerini simgeledi.

Programın devamında öğrenciler, SGM'nin eğlenceli ve öğretici atölyelerinde keyifli vakit geçirdi. Tasarım, empati ve mutfak atölyelerinde hem eğlenip hem öğrenen minikler, unutulmaz bir gün yaşadı.