Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci kuruluş yıldönümünü birbirinden özel gösterilerle coşkuyla kutladı.

BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ayrılmadan nesiller yetiştiren Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim alan çocuklar için özel bir kutlama programı düzenledi.

Candan Genceroğlu, Ayça Azak, Zübeyde Ana, Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, Cumhuriyet Bayramı'nı şiirler, şarkılar söyleyip çeşitli gösteriler yaparak neşeyle kutladı. Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen kutlama programına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuklarla tek tek ilgilenerek hazırladıkları gösterileri izledi. Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Aydın, kreş sayısını artıracaklarını söyledi.





'ATATÜRKÇÜ VE CUMHURİYETÇİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çocukların hazırladıkları Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl eğitim ve öğretime başlayan kreşlerimizde çocuklarımız için Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledik.

Cumhuriyet ruhunu ve bilincini, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamak için çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyoruz. İnşallah kreşlerimizin sayısını daha da artıracağız. Ülkesini, vatanını seven Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz' dedi.

Bunun yanı sıra Başkan Aydın, Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minik öğrencileri ve öğretmenlerini hazırladıkları güzel gösteriler için tebrik etti.