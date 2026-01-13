Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik destekleyici çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Adapazarı SGM'de düzenlenen 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' seminerinde, aile içi iletişimin güçlendirilmesine dair önemli başlıklar ele alındı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Engelsiz Hayat Atölyesi çatısı altında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' semineri düzenlendi.

Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminer, Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in sunumuyla gerçekleştirildi. Programda aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, empati kurma becerisi, sınır koymanın gerekliliği ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı. Prof. Dr. Dikmen, özel gereksinimli bireylerle kurulan sağlıklı iletişimin, aile içindeki ilişkileri güçlendirdiğine ve günlük yaşamı olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti.

Seminerde erişilebilirliğe de özel önem verildi. Katılımcı işitme engelli bir baba için işaret dili tercümanı hazır bulunurken anlatılanlar eş zamanlı olarak tercüme edilerek seminere aktif katılım sağlandı. Programın sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları yöneltme ve kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.