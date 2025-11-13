Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında alternatif hatların sayısını artırmak ve ulaşım alt yapısını geniş alanlarda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da ulaşım yükünü hafifletecek, caddeler arasında bağlantıyı sağlayacak 32. Sokak'ta çalışmalarına devam ediyor. 6 metrelik mevcut yol 20 metreye çıkarılacak ve Kemalapaşa, Serdivan Mezarlığı, İstiklal Mahallesi hattı alternatif bir güzergahla büyük ölçüde rahatlayacak

Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) Serdivan ulaşımına alternatif olacak, bulvar ve caddeler arası stratejik noktada yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Şube Müdürlüğü Kemalpaşa, Mavi Durak, İstiklal Mahallesi (Serdivan Mezarlığı) hatlarında sürücüleri trafiğin içine girmeden geçiş noktalarına bağlayacak alternatif güzergâhta istinat duvar imalatlarına devam ediyor.

6 METREDEN 20 METREYE ÇIKARILACAK

120 metrelik kısımda istinat duvarı çalışmalarını tamamlayan ekipler, dolgu çalışmalarına devam ediyor. Serdivan Mezarlığı'nın hemen alt kısmından Medeniyet Bulvarı'na bağlanan 32. Sokak'ta yol genişliği 6 metreden 20 metreye çıkarılıyor. Bu hat üzerinden bulvara bağlanan yol hem Kampüs istikametine gidecek olan hem de D-100 Karayolu (Esentepe) hattına ulaşmak isteyen sürücüler için önemli bir kaçış noktası olacak.

Trafik yükünü kaldırmayan sokak geniş bir geçiş hattı olacak ve 4 metre ile 8 metre uzunluğundaki istinat duvarlarıyla korunacak.

Yapılan açıklamada, 'Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yeni alternatif yollar ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Serdivan Mezarlığı ve Medeniyet Caddesi arasında özellikle sabah ve akşam saatlerinde önemli trafik yüküne sahip 32. Sokak'taki 6 metrelik yol genişliğini 20 metreye çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan duvar imalatları diğer yandan dolgu çalışmaları ile Serdivan ulaşımına alternatif olacak güzergâhımızdaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp şehre kazandıracağız' denildi.

Çalışma kapsamında duvar imalatı sonrası kaldırım ve asfaltlama sürecine geçilecek. Sokağa kazandırılacak yeni kaldırımlar, güvenli yaya geçişlerine imkân sağlayacak.