Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Sebze Fidesi Dağıtım Töreni, Kadıllı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Tarımsal üretimin artırılması ve yerel çiftçilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen programa; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, fide desteğinin çiftçiler için önemli bir katkı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Pekşen, 'Taleplerimiz fazlaydı ama sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ve Gebze Belediyemiz bu destekle bizlere nefes aldırdı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha geniş kapsamlı çalışmalarla çiftçilerimizi daha da güçlendireceğiz.' dedi.

Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba ise, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Soba, 'Belediyeler olarak sadece altyapı değil, üretimin her alanında vatandaşımızın yanındayız. Bugüne kadar Kocaeli genelinde çiftçilerimize 1,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Bu rakam, üreticimize olan inancımızın göstergesidir.' dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'TARIM VARSA HAYAT VAR'

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, tarımsal üretimin stratejik önemine dikkat çekti. 'Eğer hava yoksa, su yoksa, gıda yoksa insandan da bahsedilemez. Tarım, insan yaşamının temelidir.' diyen Başkan Büyükgöz, fide dağıtımının sürdürülebilir bir üretim politikasıyla desteklendiğini vurguladı.

Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi'nin bugüne kadar çiftçilere mazot, branda, naylon ve farklı ürün destekleri sunduğunu hatırlatarak, 'Amacımız üretimi canlı tutmak ve tarımsal altyapıyı güçlendirmektir. Su ve tarım, kentimizin geleceği açısından öncelikli yatırım alanlarımız olmaya devam edecek.' dedi.

Kadıllı Mahallesi'nde gerçekleşen törenin sonunda üreticilere sebze fideleri dağıtıldı.