Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Belediye Hizmet Binası ve AFA Kültür ve Kongre Merkezi projelerinin yapımı için kritik bir adım atıldı. Toplam 75 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda yeni ulaşım tarifeleri de kabul edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis binasında gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşların katıldığı toplantıya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti. Toplantıda, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını içeren 2'si ek gündem olmak üzere toplam 75 madde karara bağlandı.

CHP Meclis üyesi Şaban Koludra'nın Sapanca Gölü ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan eylem planları uygulandığı yönündeki açıklamalarına Başkan Işıksu yanıt verdi. Işıksu, 'Sapanca Gölü eylem planı kapsamında SASKİ tüm paydaşlarla birlikte çalışıyor, Sakarya Üniversitemiz de bu çalışmalara bilimsel verilerle destek veriyor. Göl havzasının daraltılmasına kesinlikle izin verilmeyecek, göl suyu kalitesi sürekli izlenecek ve tedbirler sistemli şekilde uygulanacak' dedi.

2 MİLYARLIK YATIRIM ONAYLANDI

Belediye Hizmet Binası ile AFA Kültür ve Kongre Merkezi projeleri için Büyükşehir ile TOKİ arasındaki arsa devri konusunu kapsayan 68'inci madde oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Işıksu, yatırımın büyüklüğünü vurgulayarak, '450 milyon lira değerinde arsa verip 2 milyar liralık bir yatırım alıyoruz' ifadelerini kullandı. Toplantıda belediye otobüsü, ADARAY, şehir içi minibüs, taksi dolmuş ve özel halk otobüsü ücret tarifeleri de görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Işıksu, 'Yeni tarifelerle Sakarya, ulaşımda en uygun şartları sağlayan şehirler arasında yer alacak' dedi.

Yeni tarife ile belediye otobüsleri için sivil 20 TL, öğrenci 10 TL; ADARAY'da sivil 28 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile Sakarya, Türkiye'de en ucuz ulaşım hizmeti sunan üçüncü şehir konumuna yükseldi.